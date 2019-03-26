Huawei представила флагманские смартфоны

26 марта 2019 20:04 (UTC+04:00)

Китайская компания Huawei представила свои флагманские смартфоны - линейку P30; мировые продажи устройств начнутся во вторник, в РФ - 2 апреля, передает Trend со ссылкой на РИА Новости с презентации.

Компания представила две модели Huawei P30 (диагональ экрана 6,1 дюйма) и Huawei P30 Pro (6,47 дюйма) в пяти цветах: чёрный, жемчужный, янтарно-красный, светло-голубой и "северное сияние".

Рекомендованная розничная цена в мире за Huawei P30 128 Гб составляет 799 евро. Стоимость Huawei P30 Pro 128 ГБ - 999 евро, 256 ГБ - 1099 евро и 512 ГБ - 1249 евро. Мировые продажи смартфонов стартуют уже во вторник.

В России будут доступны модели в двух цветах: светло-голубой и "северное сияние". Дата старта продаж в России - 2 апреля. Цены для российского рынка будут объявлены в этот же день.

Представленные модели оснащены встроенными в экран сканерами отпечатка пальцев. Что касается камер, младшая модель оснащена тройным модулем: 40+16+8 Мп. Старшая модель получила четыре камеры: 40+20+8 Мп и времяпролетная камера ToF.

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