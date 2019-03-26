Xiaomi показала зарядное устройство для смартфонов мощностью 100 Вт (ВИДЕО)

Компания Xiaomi показала новое устройство мощностью 100 Вт. для быстрой зарядки смартфонов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На размещенном на YouTube ролике видно, как телефон с емкостью аккумулятора 4000 мАч заряжается от 0 до 100% за 17 минут.

Cложность технологии заключается в подключении такого мощного устройства к небольшой батарее, не вызывая у нее перегрузки.

Xiaomi не сообщила никаких деталей о работе новой зарядки.

Технология Xiaomi работает почти вдвое быстрее, чем SuperVOOC от Oppo, которая заряжает устройства на мощности в 50 ватт.

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