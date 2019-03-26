Xiaomi показала зарядное устройство для смартфонов мощностью 100 Вт (ВИДЕО)

26 марта 2019 23:27 (UTC+04:00)

Компания Xiaomi показала новое устройство мощностью 100 Вт. для быстрой зарядки смартфонов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На размещенном на YouTube ролике видно, как телефон с емкостью аккумулятора 4000 мАч заряжается от 0 до 100% за 17 минут.

Cложность технологии заключается в подключении такого мощного устройства к небольшой батарее, не вызывая у нее перегрузки.

Xiaomi не сообщила никаких деталей о работе новой зарядки.

Технология Xiaomi работает почти вдвое быстрее, чем SuperVOOC от Oppo, которая заряжает устройства на мощности в 50 ватт.

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