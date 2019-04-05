Мик Джаггер о своей состоянии после операции

Вокалист рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер в пятницу заявил, что идет на поправку после перенесенной им операции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Спасибо всем за ваши сообщения со словами поддержки, сейчас я чувствую себя намного лучше и иду на поправку, - написал он на своей странице в Twitter. - И еще большое спасибо всему персоналу больницы за прекрасную работу".

В четверг журнал Billboard информировал, что 75-летний Мик Джаггер успешно перенес операцию по замене искусственного сердечного клапана в одной из клиник Нью-Йорка. Сам Джаггер в понедельник в Twitter сообщал, что The Rolling Stones отложила концертный тур по городам США и Канады. С 20 апреля по 29 июля группа должна была дать 17 концертов в Майами, Чикаго, Денвере, Вашингтоне, Сиэтле, Филадельфии и других городах.

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