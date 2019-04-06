Звезда "Симпсонов" рассказала об угрозе закрытия мультсериала

Мультсериал "Симпсоны" могут закрыть после 30 лет в эфире. Об этом журналу The Hollywod Reporter рассказала актриса Ярдли Смит, озвучивающая персонаж Лизы Симпсон с самого начала проекта, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

В марте этого года Walt Disney Company приобрела холдинг 21st Century Fox, крупнейшим активом которой является киностудия 20th Century Fox. Она занимается созданием "Симпсонов". После слияния мультсериал продлили до 2019 года — его продолжат показывать на канале Fox. Тем не менее в Голливуде ходят слухи о том, что проект может "переехать" на принадлежащий "Диснею" канал ABC, либо вовсе закрыться по воле создателей.

Актриса оценивает продление мультсериала на два года со сдержанным оптимизмом. По ее словам, новые боссы студии взяли паузу, чтобы определиться с окончательным решением по судьбе проекта.

"Речь идет о продукте большого масштаба, занимающем важное место в нашей культуре. Если не подойти к ситуации со всей серьезностью, можно оказаться в зоне риска. Я полагаю – и могу полностью ошибаться в этом – что они (создатели сериала – Прим. ред.) скорее закроют проект, чем поменяют его концепцию", — приводит издание слова Ярдли Смит.

"Симпсоны" - самый длинный мультсериал в истории телевидения, непрерывно выходящий с 1989 года. В этом году начался показ 30 сезона проекта.

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