Главы МИД G7 обеспокоены угрозой эскалации ситуации в Сирии

6 апреля 2019 20:36 (UTC+04:00)

Министры иностранных дел стран G7 выражают глубокую обеспокоенность угрозой эскалации ситуации в Сирии. Об этом говорится в заключительном коммюнике двухдневной встречи глав МИД "семерки" в городе Динар, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы глубоко обеспокоены продолжающимся насилием, существованием угрозы дальнейшей эскалации, продолжающимся угнетением сирийского народа его правительством, а также теми препятствиями, которые оно создает на пути поступления гуманитарной помощи", - говорится в коммюнике по итогам встречи.

Страны "семерки" призвали международное сообщество "предпринять согласованные дипломатические усилия, чтобы добиться всеобъемлющего политического урегулирования сирийского конфликта". Как считают министры, "это позволит облегчить страдания сирийского народа, положить конец терроризму, защитить все составляющие сирийского общества и добиться вывода иностранных войск, представляющих угрозу безопасности региона".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Сирию за сутки вернулись более 1,6 тысячи беженцев из Ливана и Иордании
В мире 13:52
Страны G7 призвали стороны конфликта в Ливии прекратить военные действия
В мире 09:49
США, Великобритания и Франция заявили о готовности ответить на применение химоружия Сирией
Арабские страны 5 апреля 18:06
Главы МИД стран G7 обсудят во Франции кибербезопасность
США 5 апреля 03:40
Путин и Нетаньяху обсудили тему Сирии
Россия 4 апреля 18:57
В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев из Иордании и Ливана
В мире 3 апреля 14:08
Лента новостей
Взрыв на подводной лодке в Иране: трое погибших
Общество 21:39
Air Astana приостановила полеты в Индию
Казахстан 21:23
Падение метеорита в небе над Красноярском (ВИДЕО)
Россия 20:39
В Китае зафиксировали случай заражения человека вирусом птичьего гриппа - СМИ
Китай 20:29
Завершился очередной этап строительства TAP
Энергетика 20:02
В московском аэропорту из-за сообщения о бомбе задержали рейс в Токио
Россия 19:33
Президент Турции 8 апреля совершит визит в Россию
Турция 19:24
Улучшение жизни населения является основой стратегии Президента Азербайджана - Али Ахмедов
Политика 18:45
ДТП с автобусом в Нигерии: 19 погибших, 38 раненых
Другие страны 18:35