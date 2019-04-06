Главы МИД G7 обеспокоены угрозой эскалации ситуации в Сирии

Министры иностранных дел стран G7 выражают глубокую обеспокоенность угрозой эскалации ситуации в Сирии. Об этом говорится в заключительном коммюнике двухдневной встречи глав МИД "семерки" в городе Динар, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы глубоко обеспокоены продолжающимся насилием, существованием угрозы дальнейшей эскалации, продолжающимся угнетением сирийского народа его правительством, а также теми препятствиями, которые оно создает на пути поступления гуманитарной помощи", - говорится в коммюнике по итогам встречи.

Страны "семерки" призвали международное сообщество "предпринять согласованные дипломатические усилия, чтобы добиться всеобъемлющего политического урегулирования сирийского конфликта". Как считают министры, "это позволит облегчить страдания сирийского народа, положить конец терроризму, защитить все составляющие сирийского общества и добиться вывода иностранных войск, представляющих угрозу безопасности региона".

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