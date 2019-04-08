США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи

Подразделения армии маршала Халифы Хафтара должны прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Соединенные Штаты обеспокоены боевыми действиями близ Триполи. Мы ясно дали понять, что мы против военного наступления сил Халифы Хафтара и призываем немедленно прекратить эти военные операции против столицы Ливии. Силы должны вернуться на прежние позиции. Одностороннее военное наступление на Триполи ставит под угрозу жизни гражданских лиц и подрывает перспективы лучшего будущего для всех ливийцев".

По словам Помпео, остановить эскалацию должны обе стороны конфликта и это будет возможно только с помощью политического решения, а не военных действий. Соединенные Штаты вместе с международными партнерами настаивают на том, чтобы ливийские лидеры вернулись к переговорам при посредничестве ООН, подчеркнул госсекретарь.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии царит двоевластие: на востоке заседает избранный парламент, а в Триполи, на западе, правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с командующим Ливийской национальной армией маршалом Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.

В четверг, 4 апреля, Хафтар отдал приказ о начале наступления на Триполи для "освобождения от террористов". По информации источника РИА Новости в ЛНА, армия без боя заняла несколько районов на юго-западе Триполи, в том числе Джанзур и Эс-Свани, а также международный аэропорт.

Седьмого апреля Правительство нацсогласия Ливии (ПНС) нанесло авиаудары по базе ан-Накиля Ливийской национальной армии (ЛНА) в районе старого аэропорта Триполи. Это стало ответом на действия войск Хафтара.

ООН предлагает провести всеобщие выборы в Ливии, по результатам которых должны быть сформированы легитимные и общепризнанные органы власти.

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