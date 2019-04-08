В Триполи более 2800 человек покинули дома из-за боевых действий

Свыше 2800 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, которые развернулись в районе Триполи, сообщает Международная организация по миграции (МОМ).

По данным МОМ, за три дня с начала столкновений 5 апреля Триполи, Мсаллату, Гараболли, Бени-Валид и Тархуна покинуло примерно 2800 человек, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Со своей стороны, Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам говорит о 2200 перемещенных лицах. УКГВ также сообщает о гибели в выходные 4 человек, двое из которых - врачи.

В минувший четверг лидер ливийской национальной армия (ЛНА) маршал Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". СМИ сообщили, что подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы.

Лояльные правительству национального согласия Ливии вооруженные силы объявили 7 апреля о начале военной операции "Вулкан гнева" против ЛНА.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА, которая ведет затяжную войну с боевиками. ООН предлагает весной 2019 года провести всеобщие выборы в Ливии , по результатам которых должны быть сформированы легитимные и общепризнанные органы власти.

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