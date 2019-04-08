Осаждаемый Хафтаром Триполи живет обычной жизнью

8 апреля 2019 17:16 (UTC+04:00)

Жители Триполи не обращают внимание на идущие вокруг столицы военные действия и просто живут обычной жизнью. В центральных районах открыты магазины, идет торговля, многие люди ходят на работу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Редкие столкновения между армиями маршала Халифы Хафтара и Правительства национального согласия происходят лишь в десятках километрах от города, юго-восточнее лагеря Ярмук.

Дороги Триполи открыты для проезда, КПП почти нет или они не охраняются. Сами горожане после нескольких дней опасений и ожидания возможных авиаударов по столице Ливии вернулись к привычному для них образу жизни.

На улицах столицы минимальное количество военных. Несмотря на объявление ПНС мобилизации многие жители не пошли на призывные пункты, предпочитая отсидеться дома. Кроме того, в северной части Триполи часть домов была затоплена из-за обильных осадков.

В минувший четверг лидер ливийской национальной армия (ЛНА) маршал Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". СМИ сообщили, что подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Лояльные правительству национального согласия Ливии вооруженные силы объявили 7 апреля о начале военной операции "Вулкан гнева" против ЛНА.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА, которая ведет затяжную войну с боевиками. ООН предлагает весной 2019 года провести всеобщие выборы в Ливии , по результатам которых должны быть сформированы легитимные и общепризнанные органы власти.

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