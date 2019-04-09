В NASA заявили, что США хотят создать коалицию для исследований Луны

9 апреля 2019 04:59 (UTC+04:00)

Международная программа изучения Луны должна осуществляться только под эгидой США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в понедельник в интервью телекомпании Fox News директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.

"Есть только одна страна, которая способна создать коалицию для того, чтобы обеспечить возвращение астронавтов на Луну, это США, - заявил он. - Именно в этом состоит наша цель. На Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс я встречался с 20 руководителями национальных космических ведомств по вопросу о возвращении астронавтов на Луну. В этом заключается роль США как лидера и как великой страны".

"Президент США поставил перед нами впечатляющую задачу: обеспечить пребывание на Луне, на этот раз мы возвращаемся на Луну, чтобы там остаться, - подчеркнул директор NASA. - Кроме того, он дал нам указание взаимодействовать с коммерческими партнерами, с международными партнерами в использовании лунных ресурсов. Мы теперь знаем, что на Луне имеются сотни миллионов тонн водяного льда и это значит, что его можно использовать для поддержания жизни, для получения воздуха и в качестве ракетного топлива".

"Мы хотим воспользоваться этими возможностями и имеющимися технологиями и применить их для того, чтобы организовать экспедицию на Марс, - продолжал директор NASA. - Президент поставил перед нами большие задачи и установил срок - к 2024 году".

Члены экипажа американского космического корабля Apollo 11 совершили первую высадку на поверхность Луны 20 июля 1969 года. Всего на Луне в ходе шести экспедиций побывали 12 американских астронавтов.

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