США предложили установить дополнительные пошлины на ряд товаров из ЕС

9 апреля 2019 10:04 (UTC+04:00)

Управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера в понедельник опубликовало список продукции Евросоюза, на которую могут быть введены пошлины в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности. Об этом передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно сообщала, что субсидии Европейского союза на Airbus оказывают негативное воздействие на Соединенные Штаты. Сегодня Управление представителя США на торговых переговорах начинает процесс по определению продуктов ЕС, на которые могут быть наложены дополнительные пошлины, пока ЕС не отменит свои субсидии", - говорится в заявлении.

Апелляционный орган ВТО в 2018 году подтвердил принятое в 2016 году решение панели арбитров о том, что Европейский союз и четыре входящих в него государства - Франция, Германия, Испания и Великобритания - незаконно субсидировали авиастроительную корпорацию Airbus.

Данный спор в ВТО между США и ЕС идет с 2004 года. В заявлении американского ведомства отмечается, что теперь ВТО предстоит выпустить заключение по поводу объема американских контрмер, после чего Управление представителя США на торговых переговорах опубликует окончательный список товаров, наложение пошлин на которые будет соответствовать сумме возмещения, определенной ВТО.

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