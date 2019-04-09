Греция отправит робота на поверхность Луны

Греция примет участие в программе освоения Луны и создания Международной лунной станции и отправит на поверхность спутника робот-луноход, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Греческая космическая организация (ELDO) и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) подписали понедельник декларацию о сотрудничестве. Она предусматривает взаимодействие между двумя организациями в рамках программы НАСА по исследованию Луны и в других сферах изучения космоса.

Участие ELDO в программе НАСА предусматривает отправку на Луну в 2022 году первой греческой роботизированной машины для освоения ее территорий и получения данных, которые будут принадлежать греческому государству и будут использоваться греческими университетами и исследователями, сообщило министерство.

Участие Греции будет называться миссия "Эллада на Луну" (Hellas to the Moon).

Соглашение было подписано всего через год после создания Греческой космической организации, отмечает министерство.

"НАСА отправится на Луну и останется. Это уникально, что мы отправляемся на Луну с глобальным альянсом. Мы очень рады, что ELDO, которой всего год, отправится с нами на Луну", - заявил директор НАСА Джим Брайденстайн.

Министр по цифровой политике Греции Никос Паппас, присутствовавший в Колорадо на церемонии подписания соглашения, считает очень важным участие Греции в космических программах. "Всего через год после образования ELDO Греция отправится на Луну", - сказал он.

"С миссией "Эллада на Луне" наша страна входит в категорию тех совсем немногих стран, которые ступили на поверхность Луны со своим транспортным средством. Греческое исследовательское сообщество продемонстрировало готовность внести вклад своими идеями в приоритеты исследований лунной почвы", - сказал Паппас.

Генеральный директор ELDO Йоргос Мантзурис назвал историческим день подписания соглашения. "После 9 месяцев напряженной работы страна заняла равное место на глобальной космической карте как стратегический партнер в космосе, обеспечивающий выгоды для общества, науки, экономики, но особенно для нашей молодежи. Мы призываем молодежь вместе воплотить в жизнь мечту, чтобы Греция достигла территории Луны, показав ценность ее ученых", - сказал он.

Греция представила 14 предложений для сотрудничества, среди которых создание микроспутников для Луны, алгоритмы получения фотографий Луны, создание условий исследования и другие.

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