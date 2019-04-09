Ученые выяснили, что уровень Мирового океана растет быстрее, чем предполагалось

Таяние ледников в горах приводит к более интенсивному подъему уровня Мирового океана, чем считалось ранее. Такой вывод содержится в статье в научном журнале Nature, опубликованной в понедельник по результатам исследования международной группы ученых, сообщает Trend со ссылкой на tass.ru

С 1961 года по 2016 год ледники за пределами Гренландии и Антарктиды потеряли более 9,6 трлн т льда, что привело к росту уровня Мирового океана на 27 мм. Больше всего за этот период потеряли ледники Аляски, Патагонии и ледники арктических регионов. Международная группа ученых-гляциологов совместила полевые исследования ледников с наблюдениями со спутников. На основе полученных данных эксперты смогли вычислить изменения толщины более чем 19 тыс. ледников по всему миру.

"Используя эти данные, мы впервые смогли оценить, сколько льда теряли ледники во всех ледниковых регионах мира за каждый год, начиная с 1961 года. Наблюдения, проводимые на отдельных ледниках, в том числе и в России, позволяют судить о ежегодных изменениях массы, тогда как массовые данные из космоса помогли определить средние потери льда для крупных регионов", - приводятся в статье слова одного из авторов исследования, завотделом гляциологии Института географии РАН Станислава Кутузова.

Скорость таяния ледников растет быстрыми темпами - в настоящее время они теряют около 335 млрд т ежегодно, что соответствует подъему уровня Мирового океана на 1 мм каждый год, отмечается в публикации. "Фактически каждый год мы теряем столько же льда, сколько содержится во всех горных ледниках России и Европейских Альп вместе взятых. При сохранении таких темпов потери массы уже в этом веке ледники практически полностью исчезнут на Кавказе, в Альпах, Новой Зеландии и в тропиках. В то же время потери льда в крупных ледниковых районах, таких как Аляска, Патагония, Арктика будут продолжать способствовать росту уровня [Мирового] океана", - отметил Кутузов.

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