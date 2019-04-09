Эр-Рияд поддержал решение Трампа включить КСИР в список террористов

Саудовская Аравия приветствовала решение США включить Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в список террористических организаций, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что внесет КСИР в список иностранных организаций, которые США считают террористическими.

"Королевство приветствует решение США как практический и серьезный шаг в усилиях по борьбе с терроризмом", - сказал представитель МИД. Он указал, что решение США отразило неоднократные требования королевства в адрес международного сообщества бороться с терроризмом, который поддерживается Ираном.

"Международное сообщество должно занять твердую позицию в отношении роли, которую играет КСИР в подрыве мира и безопасности", - сказал представитель саудовского МИД.



Ранее Бахрейн стал первой арабской страной, поддержавшей решение США.

Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном в январе 2016 года в ответ на нападения на саудовские дипмиссии в стране, которые спровоцировала казнь известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра.

Эр-Рияд неоднократно называл КСИР Ирана террористической организацией и призывал США включить его в список террористов, заявляя, что КСИР поддерживает террористическую деятельность экстремистов в шиитской общине на востоке Саудовской Аравии и на Бахрейне.

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