Эр-Рияд поддержал решение Трампа включить КСИР в список террористов

9 апреля 2019 12:03 (UTC+04:00)

Саудовская Аравия приветствовала решение США включить Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в список террористических организаций, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что внесет КСИР в список иностранных организаций, которые США считают террористическими.

"Королевство приветствует решение США как практический и серьезный шаг в усилиях по борьбе с терроризмом", - сказал представитель МИД. Он указал, что решение США отразило неоднократные требования королевства в адрес международного сообщества бороться с терроризмом, который поддерживается Ираном.

"Международное сообщество должно занять твердую позицию в отношении роли, которую играет КСИР в подрыве мира и безопасности", - сказал представитель саудовского МИД.

Ранее Бахрейн стал первой арабской страной, поддержавшей решение США.
Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном в январе 2016 года в ответ на нападения на саудовские дипмиссии в стране, которые спровоцировала казнь известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра.

Эр-Рияд неоднократно называл КСИР Ирана террористической организацией и призывал США включить его в список террористов, заявляя, что КСИР поддерживает террористическую деятельность экстремистов в шиитской общине на востоке Саудовской Аравии и на Бахрейне.

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