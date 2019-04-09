Армия Хафтара нанесла удар по группировкам к югу от Триполи

Самолет ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара наносит удары по позициям ливийских вооруженных группировок в нерабочем международном аэропорту Триполи к югу от ливийской столицы, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

В понедельник телеканал Libya Ahrar сообщил со ссылкой на источник в оперативном штабе, что отряды правительства национального согласия (ПНА) в ходе проведенных контратак выбили формирования Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара с ранее занятых позиций, в том числе международного аэропорта Триполи.

Международный аэропорт Триполи находится в 34 километрах от ливийской столицы. После того как на его территории прошли ожесточенные бои между ливийскими вооруженными группировками, часть здания аэровокзала сгорела, а разрывы снарядов нанесли значительный урон взлетной полосе. В последние годы функции главной гавани столицы выполняет военный аэродром Митига, расположенный в 11 километрах от Триполи.

Командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". СМИ сообщили, что подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Лояльные правительству национального согласия Ливии вооруженные силы объявили 7 апреля о начале военной операции "Вулкан гнева" против ЛНА.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА, которая ведет затяжную войну с боевиками. ООН предлагает весной 2019 года провести всеобщие выборы в Ливии, по результатам которых должны быть сформированы легитимные и общепризнанные органы власти.

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