Си Цзиньпин призвал общественность к широкому участию в кампании по озеленению страны

9 апреля 2019 17:28 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник подчеркнул необходимость развития традиции китайской нации ценить, сажать и защищать деревья, а также призвал общественность к широкому участию в кампании по озеленению страны, передает Trend со ссылкой на Агентство Синьхуа

Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, сделал данное заявление во время участия в добровольной посадке деревьев в Пекине.

Следует поощрять участие всех китайцев в содействии широкомасштабному лесонасаждению в стране, чтобы достичь более заметных результатов, отметил он.

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