США и Великобритания призвали Хартум прекратить насилие против протестующих

9 апреля 2019 19:24 (UTC+04:00)

Международная тройка (США, Норвегия и Великобритания) выразила обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Судане и призвала власти прекратить насилие против протестующих, сообщается в заявлении стран, опубликованном в Twitter посольства США в Хартуме, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы призываем суданские власти отпустить всех задержанных по политическим мотивам, прекратить применение насилия против мирных протестующих, убрать все ограничения свобод, отменить чрезвычайное положение и позволить (развиваться) убедительному диалогу в благоприятных условиях со всеми ключевыми суданскими действующими лицами, в основе которого лежит цель политического и экономического перехода к Судану нового типа", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что тройка стран поддержит такой политический процесс в Судане, если власти страны пойдут на эти меры. Страны готовы оказать помощь Судану для разрешения долгосрочных экономических проблем государства.

"Мы настоятельно призываем как суданские власти, так и оппозицию, осознать свою ответственность", - заявила тройка стран.

Протесты в Судане продолжаются с декабря 2018 года. МВД Судана ранее подтвердило гибель семи человек во время протестов в выходные. В минувшие субботу и воскресенье тысячи демонстрантов вышли на улицы Хартума и других городов, чтобы потребовать отставки президента Омара аль-Башира, который правит страной уже 30 лет. В частности, демонстранты пришли к зданию Генерального штаба армии, чтобы призвать военных "встать на сторону народа и добиться отставки президента".

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