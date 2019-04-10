Новых переговоров по Brexit не будет, заявил премьер Бельгии

10 апреля 2019 11:36 (UTC+04:00)

Новых переговоров по выходу Великобритании из ЕС не будет, заявил в среду премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

В среду в Брюсселе пройдет экстренный саммит ЕС, на котором, как ожидается, лидеры ЕС могут в качестве одного из вариантов предоставить Британии "гибкую" отсрочку сроком на год, в течение которой Лондон сможет покинуть сообщество, когда будет готов.

"Новых переговоров по соглашению не будет", - заявил Мишель в эфире радиостанции Bel RTL.
По словам премьера, "чем более длительной будет отсрочка, тем больше гарантий должны предоставить британцы". "Если британцы не будут вести себя честно, можно предвидеть немедленное прекращение отсрочки", - сказал Мишель.

На прошедшем 22 марта саммите ЕС руководители 27 стран определили два сценария для отсрочки Brexit, которую уже запрашивала Великобритания: до 22 мая, если договор о выходе будет одобрен британским парламентом, или до 12 апреля, если этого не произойдет. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявлял, что 12 апреля - ключевая дата для того, чтобы Британия определилась, будут ли в этой стране проведены выборы в Европарламент.

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