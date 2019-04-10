В Албании из самолета Austrian Airlines похитили десять миллионов евро

Вооруженные грабители в Албании похитили из самолета австрийской авиакомпании Austrian Airlines сумки с 10 миллионами евро, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

В момент происшествия самолет готовился во вторник к вылету в Вену из международного аэропорта Тираны имени матери Терезы. Ранее сообщалось, что речь идет о нескольких миллионах евро.

"Четверо вооруженных грабителей в масках, переодетых в военную форму, сначала разрезали проволочную ограду и на большой скорости въехали на взлетную полосу, приблизившись к самолету, в который уже вошли пассажиры. Трое из нападавших ворвались в самолет и под угрозами взяли из багажного отделения сумки с 10 миллионами евро, а затем скрылись", - цитирует телеканал албанскую полицию.

Отмечается, что весь инцидент длился 4 минуты, а в самолете находились 160 человек. Некоторые из пассажиров решили, что происходят учения, другие попытались воспрепятствовать грабителям, но остановились под угрозой убийства. Отмечается, что нападение произошло вскоре после прибытия в аэропорт из заграничной поездки президента Албании Илира Меты и во время визита в страну заместителя помощника госсекретаря США Мэттью Палмера.

Полиция сразу по получению сигнала начала погоню за грабителями и вступила с ними в перестрелку. В результате был убит один из преступников. Им оказался гражданин Албании Адмир Муратай, обвиненный властями Греции в 2013 году убийстве, вооруженном грабеже и совершивший несколько вооруженных ограблений инкассаторских машин в Албании.

В среду директор албанской полиции Джовалин Лека во главе большой оперативно-следственной группы проводят поиски в районе города Дуррес, где была обнаружен автомобиль, предположительно, использовавшийся грабителями.

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