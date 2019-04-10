«Лаборатория Касперского» раскрыла кампанию кибершпионажа на Ближнем Востоке

10 апреля 2019 20:07 (UTC+04:00)

По словам руководителя ближневосточного исследовательского центра компании Амина Хасбини, кампания под названием SneakyPastes организована политически мотивированной арабоязычной группировкой Gaza, которая действует на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщает в среду Trend со ссылкой на РИА Новости.

Наибольшая активность кампании пришлась на апрель - ноябрь 2018 года.Так, хакеры использовали простые и недорогие инструменты: заражение происходило путем рассылки по электронной почте писем с фишинговыми вложениями.

Как выяснили аналитики, для проведения кампании свои усилия объединили как минимум три кибергруппировки: Operation Parliament, Desert Falcon и MoleRats.

По словам Хасбини, жертвами стали около 240 людей и организаций в 39 странах. Среди них: ведомства, партии, посольства, диппредставительства, информагентства, образовательные учреждения, банки, гражданские активисты и журналисты.

Наибольшее число пострадавших от атак находится на Палестинских территориях, в Иордании, Израиле и Ливане, уточнил аналитик.

В "Лаборатории Касперского" отметили, что результаты расследования передали правоохранительным органам.

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