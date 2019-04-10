«Лаборатория Касперского» раскрыла кампанию кибершпионажа на Ближнем Востоке

По словам руководителя ближневосточного исследовательского центра компании Амина Хасбини, кампания под названием SneakyPastes организована политически мотивированной арабоязычной группировкой Gaza, которая действует на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщает в среду Trend со ссылкой на РИА Новости.

Наибольшая активность кампании пришлась на апрель - ноябрь 2018 года.Так, хакеры использовали простые и недорогие инструменты: заражение происходило путем рассылки по электронной почте писем с фишинговыми вложениями.

Как выяснили аналитики, для проведения кампании свои усилия объединили как минимум три кибергруппировки: Operation Parliament, Desert Falcon и MoleRats.

По словам Хасбини, жертвами стали около 240 людей и организаций в 39 странах. Среди них: ведомства, партии, посольства, диппредставительства, информагентства, образовательные учреждения, банки, гражданские активисты и журналисты.

Наибольшее число пострадавших от атак находится на Палестинских территориях, в Иордании, Израиле и Ливане, уточнил аналитик.

В "Лаборатории Касперского" отметили, что результаты расследования передали правоохранительным органам.

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