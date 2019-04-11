Генсек ООН призвал возобновить политический диалог в Ливии

11 апреля 2019 01:55 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что кровопролитие в Ливии ещё можно остановить, но до этого необходимо заново запустить политический диалог по урегулированию многолетнего конфликта в стране, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ещё не поздно остановиться, не поздно прекратить огонь и насилие и избежать самого худшего - драматического кровопролития. Ещё не поздно осознать, что нет военного решения (конфликта), а есть политическое решение", - заявил Гутерреш журналистам по итогам заседания СБ ООН.

В среду Гутерреш проинформировал членов СБ ООН о результатах своей поездки в Ливию и о ситуации в стране.

"Для меня очевидно, что нам нужно начать заново единый политический диалог, который не может быть начат без полного прекращения враждебных действий", - добавил он.

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