Названы десять секретных деталей самолета, о которых не знают пассажиры

В самолете есть скрытые функции, необычные детали и секретные кнопки, о существовании которых пассажиры даже не догадываются. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает The Sun.

Гудок

Самолет может издавать звук, похожий на гудок поезда. Пилоты используют его только когда лайнер находится на земле. В воздухе система сигнализации отключается. Этот звуковой сигнал, прежде всего, средство связи. Но и сама машина может издавать его, чтобы предупредить инженеров о том, что одна из систем вышла из строя или же при возгорании на борту.

Педали

Воздушные лайнеры управляются не только кнопками и рычагами, но и при помощи двух педалей, расположенных под ногами пилотов.Когда самолет взлетает, они контролируют его ногами. У воздушного судна есть даже педаль тормоза, сообщает издание.

Секретная кнопка подлокотника

Подлокотник кресла у прохода кажется неподвижным, но если внимательно присмотреться, то можно найти кнопку. При ее нажатии, подлокотник поднимается, что делает полет более комфортным. И покидать кресло намного проще.

Черный треугольник

Наклейка с маленьким черным треугольником на стене салона обозначает, что здесь находится место с самым лучшим видом на крыло. Это кресло называют "сиденье Уильяма Шетнера" за то, что в одном из фильмов персонаж этого актера из кресла под с черным треугольником смотрел в окно и видел гремлина, сидящего на крыле.

Черный треугольник позволяет экипажу быстро найти иллюминатор с лучшим обзором для наблюдения за положением закрылков в случае, если датчики выйдут из строя.

Аварийная туалетная защелка

В чрезвычайной ситуации бортпроводники могут зайти в занятый туалет, открыв его с помощью маленькой кнопки. Чаще всего она находится на двери за знаком запрета на курение.

Наручники

Если пассажир ведет себя неадекватно, агрессивно, то бортпроводники вправе зафиксировать его наручниками, а после посадки передать полиции аэропорта. Но это не стандартные металлические наручники полицейских, а обычные кабельные стяжки.

Отверстие в иллюминаторе

В иллюминаторе самолета есть маленькая дырочка, которая предназначена для снятия давления с внутренней панели стекла. Поскольку лайнеры находятся под давлением, они нуждается в каком-то предохранительном клапане, чтобы минимизировать огромную нагрузку на окна самолета.

Секретные спальни

Мало кто задумывается, где бортпроводники спят, передав дежурство коллегам при длительном перелете. Между тем, большинство дальнемагистральных самолетов имеют специальные отсеки с кроватями, чтобы персонал мог отдохнуть. В "спальне" можно контролировать температуру и уровень освещения.

Пепельницы

Большинство пассажиров удивляются, зачем в самолетах есть встроенные пепельницы, если курить на борту категорически запрещено. Но по правилам безопасности в самолете должно быть место, где можно потушить сигарету, - как раз в такой пепельнице.

Желтые крючки

На крыльях самолета имеются маленькие желтые крючки. В случае приземления на воду, они работают как рудиментарные поручни, к крюкам можно прикрепить веревку, чтобы пассажирам было легче выйти из салона через крыло.

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