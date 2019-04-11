Число погибших во время боев в Ливии возросло до 58 человек

Число погибших в Ливии, где в настоящее время проходят боевые действия, возросло до 58 человек, еще 275 получили ранения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич сообщил, что 47 человек погибли, 181 получил ранения за три дня в районах Ливии.

"Общее число погибших составляет 58 человек (включая шесть гражданских), еще 275 человек получили ранения (включая 9 гражданских). Трое из числа погибших были медработниками: двое врачей и водитель автомобиля скорой помощи", - говорится в сообщении.

Маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы.

Также оперативный штаб правительства национального согласия (ПНА) Файеза Сарраджа сообщил, что военные самолеты Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара нанесли удар по единственному действующему аэропорту ливийской столицы Триполи Митига, вследствие чего в нем были отменены все рейсы.

Лояльные правительству национального согласия Ливии вооруженные силы объявили 7 апреля о начале военной операции "Вулкан гнева" против ЛНА.

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