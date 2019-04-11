Макрон отказал Лондону в более длительной отсрочке

11 апреля 2019 11:46 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду на саммите Евросоюза в Брюсселе не поддержал предложения о предоставлении Лондону более длительной отсрочки по Brexit, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"ЕС согласился на продление срока Brexit до 31 октября, с пересмотром в июне, после того, как президент Франции Эммануэль Макрон оказал сопротивление призывам к более длительной отсрочке", - пишет издание.

Лидеры 27 стран ЕС по итогам нескольких часов напряженных дискуссий в четверг согласовали компромиссную дату новой отсрочки по Brexit - теперь Лондон должен принять договор по выходу из ЕС максимум до 31 октября, в противном случае выход без договора произойдет 1 ноября.

Но если соглашение будет ратифицировано сторонами раньше этого срока, то упорядоченный выход из ЕС состоится в первый день следующего за этими решениями месяца. В случае же, если до 22 мая британский парламент так и не одобрит соглашение и Британия к моменту проведения выборов в ЕП все еще будет в ЕС, ей придется принять в них участие. В противном случае предоставленная отсрочка завершится 31 мая, а выход из ЕС без сделки произойдет 1 июня.

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