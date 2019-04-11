У лондонского суда нет данных о дате и времени заседания по делу Ассанжа

11 апреля 2019 14:59 (UTC+04:00)

Вестминстерский магистратский суд пока не располагает информацией о том, когда именно может состояться заседание по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Мы знаем, что Джулиан Ассанж был арестован сегодня полицией. Но никакими деталями касательно его появления в суде мы пока не располагаем", - сказала собеседница агентства.

Скотланд-Ярд в четверг сообщил, что Ассанж арестован в посольстве Эквадора после отказа этой страны в предоставлении ему убежища. Он находится сейчас в полицейском участке в Лондоне и "как можно скорей" предстанет перед Вестминстерским магистратским судом.

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж получил известность в связи с рядом публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо. В 2010 году основатель портала WikiLeaks, когда им заинтересовались американские власти, приехал в Швецию, где намеревался получить защиту, однако вскоре был обвинен в совершении преступлений на сексуальной почве, причастность к которым отрицает.

Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего Ассанж был задержан в Лондоне, но вскоре отпущен под залог. С 2012 года основатель WikiLeaks скрывается в посольстве Эквадора в британской столице. По мнению его защиты, все обвинения против их клиента носят заказной и политизированный характер.

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