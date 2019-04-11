Министр обороны Судана заявил о формировании военного совета

Министр обороны Судана Ауф ибн Авад заявил о формировании в стране военного совета, который будет управлять государством во время переходного периода сроком в два года.

Трансляция заявления велась арабскими телеканалами, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Сформировать переходный военный совет, который будет руководить страной на время переходного периода сроком два года", - заявил министр.

Ливанский телеканал al-Mayadeen ранее сообщил, что армия Судана решила на экстренном заседании в четверг снять президента Омара аль-Башира со всех постов и отправить в отставку правительство страны.

Ожидалось, что суданские военные объявят о создании нового органа руководства страны во главе с армией, об этом заявил РИА Новости источник в армии.

Позднее информированный источник в службе безопасности арабской республики сообщил РИА Новости, что президент Судана Омар аль-Башир и его ближайшее окружение арестованы, идет поиск других его близких сподвижников.

В Судане около четырех месяцев продолжались народные протесты, которые начинались с требований о снижении цен на хлеб, но постепенно вылились в лозунги о смене политического режима аль-Башира, непрерывно находившегося у власти 30 лет.

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