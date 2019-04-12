Землянам не надо опасаться споров о космических ресурсах, считает эксперт

12 апреля 2019 10:23 (UTC+04:00)

Спустя почти 60 лет после первого полета человека в космос добыча землянами ресурсов во вселенной и юридические споры вокруг этого все еще остаются вопросом далекого будущего, считает профессор Университета Миссисипи Джоанн Габринович, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Я считаю, что приоритет в развитии законодательной базы должен быть отдан контролю вооружений и мусору на орбите, тогда как добыча ресурсов (в космосе) потребует еще по меньшей мере десятилетия", - сказала РИА Новости профессор, главный редактор журнала "Журнал космического права".

По ее замечанию, в условиях, когда коммерческие компании говорят о скорой колонизации Марса и предлагают землянам задуматься о добыче космических ресурсов, "важно остановиться и оценить прогресс, если таковой имеется".

"Почти 15 лет назад награда XPrize была вручена за демонстрацию возможности коммерческого суборбитального космического полета, при этом ни одна компания еще не начала космический туризм; две компании, предлагавшие добычу ископаемых на астроиде, прекратили свое существование; учрежденная Google награда Lunar XPrize не нашла победителя, а первый в мире космический порт, открытый с 2011 года, еще не увидел ни одного коммерческого запуска", - сказала Габринович.

По ее словам, необходимо "отделить преувеличения от фактов", чтобы "создавать хорошие законы", которые поддержат коммерческую деятельность в космосе.
В целом, по ее словам, действующее международное космическое законодательство, несмотря на то что за прошедшие 58 лет с полета Гагарина активность в космосе увеличилась, вполне эффективно.

"Определенно, есть возможность его развития по широкому ряду вопросов…, но чтобы это произошло, должна присутствовать политическая воля", - добавила она.

Эксперт уверена, что споры между странами вокруг космических ресурсов возникать будут, а решать их можно в рамках двусторонних переговоров и международных организаций. К тому, же, сообщила она, "вопрос космических ресурсов сейчас стоит на повестке обсуждения юридического подкомитета комитета ООН по мирному использованию космического пространства".

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