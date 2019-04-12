Греция и Турция откроют для туристов места древних кораблекрушений

Греция и Турция готовятся открыть для туристов-дайверов подводные морские музеи и запустить экскурсии в Восточном Средиземноморье, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Власти греческого Алонисоса, небольшого острова в Эгейском море, одного из островов архипелага Северные Спорады, объявили о планах создания подводного музея вокруг кораблекрушения V века нашей эры (Византийский период).

Теперь затонувшее судно станет достопримечательностью для туристов. Корабль можно будет исследовать при погружении с гидом, а в местном музее гостям расскажут подробности истории Алонисоса, который является национальным морским заповедником Греции.

Как подчеркивают островные власти, Алонисос станет первым местом в Европе, где для путешественников объединят в одну морскую экскурсию экотуризм (наблюдения за редкими тюленями-монахами, их здесь около 30 из 800 особей, зарегистрированных в мире) и погружение к затонувшему древнему судну.

Конкуренцию греческому Алонисосу вполне может составить турецкая Анталья – здесь заявили о правах на статус региона, около которого найдено самое древнее в мире затонувшее торговое судно. По информации турецких СМИ, корабль, который перевозил медные слитки, потерпел кораблекрушение примерно 3 600 лет назад.

В Анталье заявили, что это подводное открытие представляет собой большую ценность, так как на корабле перевозились еще и первые в мире из найденных на сегодняшний день "промышленные изделия". Турецкая сторона хочет сделать "медное" судно туристической достопримечательностью, хотя пока его координаты из-за боязни, что корабль станет добычей "черных археологов", скрывают – с формулировкой "к западу от Антальи".

Этим летом изучением останков судна займется Центр подводных исследований Кемера. После того, как артефакты кораблекрушения будут подняты, их выставят в местном музее. Затем дайверам при сопровождении подводных археологов разрешат погружение к месту кораблекрушения – подводные экскурсии.

Как подчеркивают в Анталье, историческая находка дала старт проекту по созданию в Кемере средиземноморского подводного археологического музея. С его строительством обещают справиться за два года.

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