Самолет нанес удар по военной базе армии Хафтара

Военный самолет сил, выступающих на стороне Правительства национального единства (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа, нанес удар по военной базе Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара в пригороде Триполи. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По его данным, налету подвергся военный объект в районе Эль-Азизия в 40 км к югу от Триполи, который был отбит у лояльных ПНС группировок 10 апреля.

В настоящее время в Ливии действует два правительства: признанное международным сообществом ПНС Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА. 4 апреля командующий ЛНА объявил о начале наступления на Триполи, Сарадж в свою очередь отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Сейчас бои идут на подступах к столице.

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