Британский комик умер после шутки про инсульт

12 апреля 2019 21:29 (UTC+04:00)

Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает The Daily Mail.

"Представьте, что у меня случится инсульт, а когда я очнусь, буду разговаривать на валлийском", – пошутил Когнито.

Через несколько минут артисту стало нехорошо, и он сел. Зрители приняли его поведение за часть представления.

Вскоре комику вызвали скорую, но приехавшая бригада лишь констатировала его смерть. Артист умер от сердечного приступа в возрасте 60 лет.

Ян Когнито начал карьеру в середине 1980-х годов. В 1999 году он удостоился звания лучшего стендап-комика получил награду по версии Time Out.

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