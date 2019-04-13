Ученые: ледники Земли ежегодно теряют 335 млрд тонн вследствие таяния

За последние 30 лет таяние ледников на Земле ускорилось, и сейчас они теряют ежегодно в среднем 335 млрд тонн своей массы, что приводит к подъему уровня Мирового океана почти на один миллиметр в год. К такому выводу пришла международная группа ученых, проводившая широкомасштабное исследование под руководством специалистов Цюрихского университета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В общем и целом мы теряем массу льда, которая почти в три раза больше, чем весь лед в Альпах, и все это всего лишь за год", - заявил ведущий автор научной работы, гляциолог Михаэль Земп.

Ученые при проведении исследования опирались на данные наблюдений за ледниками на местах и спутниковых геодезических измерений. Это дало возможность провести виртуальную реконструкцию толщины более 19 тыс. ледников на планете. "Комбинируя эти два метода измерений и имея всеобъемлющую базу данных, мы может дать оценку того, как много льда таяло с 1960-х годов в каждом регионе", - пояснил Земп.

Эксперты подсчитали, что с 1961 по 2016 год ледники потеряли в результате таяния в общей сложности 9625 млрд т льда. Это привело к подъему уровня воды в океане за этот период на 27 мм. Больше всего воды произвели ледники Аляски. Далее следуют Патагония и Арктический регион. Значительные потери от потепления понесли также ледяные шапки в Альпах, на Кавказе и в Новой Зеландии, однако в силу своего сравнительно скромного размена, они сыграли лишь небольшую роль в подъеме уровня Мирового океана.

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