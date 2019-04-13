Facebook в 2018 году потратил на безопасность Цукерберга около $20 млн

13 апреля 2019 03:57 (UTC+04:00)

Компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, в 2018 году израсходовала около $20 млн на обеспечение безопасности ее главы Марка Цукерберга и его близких. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу телеканал CNBC.

Такие данные приводятся в документах, которые Facebook подала в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Из этих материалов следует, что Цукерберг за работу в Facebook получает символическую плату в размере $1 в год, однако компания компенсирует расходы, которые он несет, выполняя свои обязанности.

Размер данной компенсации в 2018 году составил $22,6 млн. Как пояснили в компании, около $20 млн из этой суммы были израсходованы на обеспечение "личной безопасности Цукерберга" в то время, когда он находился у себя дома или в поездках, а также его близких. Примерно $2,6 млн Facebook выделила в 2018 году "на покрытие расходов, связанных с использованием личного авиатранспорта" Цукербергом.

В материалах констатируется, что расходы на обеспечение безопасности главы Facebook за последние годы выросли. В 2016 году на это выделили около $5,1 млн, в 2017 году - $7,6 млн. На перелеты Цукерберга компания потратила в 2016 году $871 тыс., в 2017 году - $1,5 млн.

По оценке телеканала, рост расходов на обеспечение безопасности Цукерберга и его близких может быть связан с рядом скандалов, которые в последние годы имели место вокруг компании. Один из них разразился в марте 2018 года, когда газета The New York Times сообщила, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей Facebook.

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