Названы самые популярные новые иномарки

13 апреля 2019 06:32 (UTC+04:00)

Аналитическое агентство "Автостат" назвало самые популярные новые иномарки по итогам первого квартала 2019 года, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Наибольшим спросом у россиян по-прежнему пользуется корейский седан KIA Rio. За отчетный период было продано 22,3 тысячи экземпляров.

Далее располагаются две модели другого корейского автопроизводителя Hyundai – Creta (16,8 тысячи) и Solaris (14,2 тысячи).

Четвертую строчку рейтинга занял немецкий Volkswagen Polo с показателем в 11,8 тысячи проданных экземпляров.

Замыкает первую пятерку французский кроссовер Renault Duster, которому отдали предпочтение 8,3 тысячи россиян.

Помимо указанных моделей, в рейтинг также вошли Toyota Camry (8,3 тысячи), Skoda Rapid (8 тысяч), Renault Logan (7,9 тысячи), KIA Sportage (7,7 тысячи) и Volkswagen Tiguan с показателем в 7,3 тысячи проданных экземпляров.

Ранее "Автостат" назвало самые популярные хэтчбеки и лифтбеки. Самым покупаемым автомобилем в этой категории стал корейский KIA Rio X-Line.

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