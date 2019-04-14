Названы самые популярные иномарки с пробегом

14 апреля 2019 10:02 (UTC+04:00)

Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг самых популярных иномарок на вторичном рынке, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, лидером списка стал Ford Focus. За первые три месяца 2019 года россияне приобрели 27,9 тысячи подержанных автомобилей этого семейства.

Второе место заняла Toyota Corolla с показателем 21,9 тысячи автомобилей. Следом идут Huyndai Solaris (20,7 тысячи), KIA Rio (19,2 тысячи) и Chevrolet Niva (17,5 тысячи).

В десятку также попали Toyota Camry, Renault Logan, Opel Astra, Volkswagen Polo и Daewoo Nexia.
Всего за первый квартал 2019 года было реализовано 828 тысяч легковых авто иностранных марок — на 2,5% больше, чем за тот же период 2018 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Названы самые популярные новые иномарки
В мире 13 апреля 06:32
Крупное ДТП на юге Таджикистана: пять человек погибли, 9 ранены
Центральная Азия 9 апреля 14:19
Казахстан планирует удвоить выпуск автомобилей
Бизнес 27 марта 16:16
В Азербайджане автомобилями будут обеспечены около 600 инвалидов
Финансы 18 марта 13:48
Audi отзывает в России почти 4,5 тыс. автомобилей из-за возможной утечки топлива
Россия 5 марта 19:24
Peugeot и Citroen отзывают 2,5 тысячи автомобилей в России
Россия 1 марта 19:47
Лента новостей
Легковой автомобиль опрокинулся на обочину в Исмаиллы, есть погибшие
Происшествия 09:58
Самолет столкнулся с двумя вертолетами в Непале, есть погибшие и раненые
Другие страны 09:46
Куда приводят игры с Дьяволом, или Абсурд в Баку (ФОТО)
Культура 09:43
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 26 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:38
Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Россия 09:27
В шведском Норрчёпинге произошел сильный взрыв
Европа 09:21
В Азербайджане отменены пошлины для нескольких марок топлива
Экономика 09:16
На севере Пекина произошло землетрясение
Китай 09:09
В Лянкяранском районе Азербайджана произошло землетрясение
Общество 09:00