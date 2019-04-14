Названы самые популярные иномарки с пробегом

Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг самых популярных иномарок на вторичном рынке, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, лидером списка стал Ford Focus. За первые три месяца 2019 года россияне приобрели 27,9 тысячи подержанных автомобилей этого семейства.

Второе место заняла Toyota Corolla с показателем 21,9 тысячи автомобилей. Следом идут Huyndai Solaris (20,7 тысячи), KIA Rio (19,2 тысячи) и Chevrolet Niva (17,5 тысячи).

В десятку также попали Toyota Camry, Renault Logan, Opel Astra, Volkswagen Polo и Daewoo Nexia.

Всего за первый квартал 2019 года было реализовано 828 тысяч легковых авто иностранных марок — на 2,5% больше, чем за тот же период 2018 года.

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