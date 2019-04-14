Хэмилтон выиграл 1000-ю гонку в истории "Формулы-1"

14 апреля 2019 12:00 (UTC+04:00)

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки третьего этапа сезона - Гран-при Китая. Прошедшая гонка стала 1000-й в истории "королевских гонок", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Второе место занял финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, третье - немец Себастьян Феттель из "Феррари". Дополнительное очко за самый быстрый круг в гонке получил француз Пьер Гасли из "Ред Булл". "Мерседес" оформил третий победный дубль подряд.

После трех этапов в личном зачете лидирует Хэмилтон, в его активе 68 очков, вторым идет Боттас (62), третьим - голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (39). Квят идет 15-м с одним набранным очком.

Следующий этап пройдет в Азербайджане с 26 по 28 апреля.

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