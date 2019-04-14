Произошел глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

14 апреля 2019 15:25 (UTC+04:00)

Сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp наблюдается в воскресенье в ряде стран мира. Это, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 06:28 по времени Восточного побережья США", - отмечается в сообщении. Пользователи жалуются на проблемы с лентой новостей (63%), со входом в систему (19%) и полное отключение сети (17%).

Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook. Сбой произошел в 06:33 по времени Восточного побережья США.

О сбоях в WhatsApp пользователи начали информировать в 06:58 по времени Восточного побережья США. Они указывают на проблему с отправлением и получением сообщений (45%), с соединением (40%) и входом в систему (14%).

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в Великобритании, Франции, Италии, Греции, Чехии и Сингапуре. Отметим, что неполадки наблюдаются и в Азербайджане.

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