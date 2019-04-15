Президент Южной Кореи заявил о подготовке к переговорам с лидером КНДР

15 апреля 2019 10:50 (UTC+04:00)

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин готовится к четвертому раунду переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Теперь настало время в полной мере подготовиться к переговорам на высшем уровне между Югом и Севером", - приводит агентство слова президента. По его оценке, и КНДР со своей стороны "продемонстрировала стремление к продолжению диалога".

Как сообщалось ранее, на состоявшейся на днях сессии Верховного народного собрания КНДР председатель Госсовета этой страны Ким Чен Ын заявил о готовности к третьему раунду переговоров с президентом США Дональдом Трампом и намерении улучшать отношения с Южной Кореей.

"Высоко ценю и с радостью приветствую неизменную волю председателя Ким Чен Ына", - сказал Мун Чжэ Ин.

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