Швеция готова вводить санкции против стран ЕС за отказ принимать мигрантов

15 апреля 2019 12:03 (UTC+04:00)

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен готов к введению санкций против стран ЕС, которые выступают против приема у себя беженцев, например Венгрии. С такими словами политик выступил в понедельник в интервью газете Dagens Nyheter, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Да, я готов сделать это, - ответил Лёвен на вопрос о возможном введении санкций. - Потому что когда-то у нас должна наступить солидарная ответственность за прием мигрантов. Ее не могут нести одна, две или три страны, нам нужно помочь с этим".

"Если они не готовы взять на себя ответственность, то это тоже будет стоить, нельзя будет получать средства ЕС так же, как сегодня, - продолжил Лёвен. - Венгрия - одна из самых успешных стран. Недопустимо, чтобы страна, получившая самую большую поддержку от ЕС, сказала: "Нет, мы не берем на себя ответственность за миграцию".

Каждую неделю на границах Швеции полиция останавливает 150-200 мигрантов. В 2015 году в страну с населением 9,8 млн человек приехали 163 тыс. беженцев. Это самый высокий показатель в расчете на душу населения в Европе. В 2016, 2017 и 2018 годах в королевство прибыли 29 тыс., 26 тыс. и 21,5 тыс. человек соответственно.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Хакеры взломали аккаунт партии премьера Швеции в Twitter
В мире 10:15
Зариф раскритиковал европейские страны за откладывание запуска механизма INSTEX
Политика 14 апреля 16:35
В шведском Норрчёпинге произошел сильный взрыв
Европа 14 апреля 09:21
В Швеции гоночный автомобиль врезался в зрителей
Европа 13 апреля 19:41
Меркель: доля возобновляемых источников в энергоснабжении ФРГ в 2025 году превысит 40%
В мире 13 апреля 14:14
Парламент Йемена провел первую за четыре года сессию
В мире 13 апреля 14:08
Лента новостей
Чингиз Абдуллаев: Хотел бы, чтобы Баку стал еще краше, став первым городом в мире (ВИДЕО)
Политика 12:16
В Центре Гейдара Алиева прошла лекция турецкого историка Ильбера Ортайлы (ФОТО)
Общество 12:11
В Азербайджане состоится очередной выпускной экзамен
Общество 12:04
Число погибших в результате боевых действий в Ливии возросло до 147
В мире 12:00
Казахстан произвел почти 20 млн тонн нефти
Бизнес 11:59
Ассоциация страховщиков Азербайджана подготовила предложения по страхованию инвестиций
Финансы 11:55
В Баку обсуждаются вопросы глобальной борьбы с незаконным оборотом наркотиков (ФОТО)
Политика 11:54
Трамп осенью может объявить о расширении присутствия в Польше
В мире 11:53
В Бразилии число погибших при обрушении зданий возросло до девяти
В мире 11:49