Китай выступил за продвижение диалога КНДР и США

15 апреля 2019 12:56 (UTC+04:00)

Китай надеется, что КНДР и США будут поддерживать диалог и устранять противоречия ради продвижения процесса денуклеаризации и политического урегулирования на Корейском полуострове, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя недавние заявления северокорейского лидера, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Мы надеемся и выступаем в поддержку того, чтобы стороны продвигались навстречу друг другу, поддерживали диалог для устранения имеющихся противоречий, чаще контактировали и предпринимали синхронные шаги, уважали и учитывали законные опасения друг друга, пытались сократить разногласия и добиться большего консенсуса, чтобы поспособствовать продвижению процесса денуклеаризации и политического урегулирования на Корейском полуострове", - заявил дипломат.

Как сообщалось ранее, на состоявшейся на днях сессии Верховного народного собрания КНДР председатель Госсовета Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности к третьему раунду переговоров с президентом США Дональдом Трампом и намерении улучшать отношения с Южной Кореей.

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