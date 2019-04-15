В Италии мошенники покалечили более 50 человек ради страховок

Сицилийские полицейские задержали 34 человека, обвиняющихся в мошенничестве со страховыми выплатами, которые им удавалось получить за счет нанесения травм и переломов представителям маргинальных слоев населения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Преступная группировка выделялась особой жестокостью своих участников, которые ради переломов, на долгое время приводивших к костылям и инвалидным колясками, бросали на конечности жертв тяжелые чугунные диски вроде тех, что используются в спортивных залах", - говорится в сообщении государственной полиции.

За юридическую сторону жестокого бизнеса отвечал местный адвокат, оформлявший фальшивые заявления о несчастных случаях в страховые компании. Всего в число подозреваемых по данному делу попали несколько сотен человек.

"Доноров" для новых эпизодов участники банды искали среди асоциальных элементов: в местах сборищ токсикоманов и алкоголиков, людей с умственными нарушениями или тяжелыми денежными трудностями. Как отмечает полиции, их легко удавалось привлекать обещания легкой наживы, которую они так никогда и не видели. Их "полные отчаяния рассказы" позволили дополнить список обвинений в отношении фигурантов расследования.

К новым арестам привели признания раскаявшихся бывших коллег из числа 11 задержанных в августе прошлого года. Те действовали по аналогичной схеме, однако тогда сообщалось, что жертвам экспериментов за перенесенные страдания даже выплачивались деньги: так перелом руки "стоил" 300 евро, когда как сумма страховой выплаты, которую мошенники клали к себе в карман, достигала сотни тысяч.

Действия группировки, которая работала в крупных городах Палермо и Трапани, привели к гибели мигранта из Туниса, тело которого было обнаружено в январе 2017 года. Предварительной причиной смерти были названы травмы, полученные в результате ДТП, однако впоследствии выяснилось, что он перенес многочисленные переломы ради инсценировки аварии.

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