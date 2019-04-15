В Австрии в 2020 году запретят анонимность в интернете

Власти Австрии с 2020 года обяжут пользователей интернета указывать свои реальные имена. Запрет на анонимность затронет газеты, интернет-платформы и социальные сети, от которых потребуют сохранять настоящие имена пользователей, чтобы в случае совершения ими противоправных действий правоохранительные органы могли привлечь злоумышленников к ответственности, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Как сообщило Австрийское агентство печати, правительство республики разработало новый законопроект, принятие которого планируется осенью 2019 года. Со вступлением его в силу пользователи не смогут оставлять анонимные комментарии в интернете, что позволит бороться с проявлениями ненависти в сети.

По словам министра по делам ЕС, культуры и СМИ в ведомстве федерального канцлера Гернота Блюмеля, закон будет распространяться на все интернет-платформы, на которых зарегистрированы не менее 100 тыс. человек или которые имеют ежегодный оборот не менее €500 тыс., а также на ресурсы, получающие из бюджета дотации на развитие СМИ в размере более €50 тыс. Запрет на анонимность затронет крупные австрийские газеты, а также такие зарубежные ресурсы, как Facebook и Twitter.

По замыслу властей, регистрация настоящих имен пользователей будет производиться по номеру мобильного телефона, который в Австрии привязан к личным данным абонентов. За нарушение нового закона операторам будет грозить штраф до €500 тыс. При этом операторов платформ обяжут хранить данные пользователей и предоставлять их по запросу правоохранительных органов.

Этот план уже получил поддержку Союза австрийской печати. Однако с критикой в его адрес выступили австрийские интернет-провайдеры, которые увидели в этом законопроекте потенциальное ограничение свободы в сети.

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