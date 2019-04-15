Меркель напомнила Нетаньяху об урегулировании в духе "двух государств"

15 апреля 2019 17:49 (UTC+04:00)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила премьер-министру Израиля Беньямину Неханьяху о важности решения палестино-израильского конфликта в духе концепции "двух государств", телефонный разговор между лидерами состоялся в понедельник, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Канцлер поздравила премьер-министра с успехом его партии на выборах в Кнессет 9 апреля... В связи с ближневосточным мирным процессом, канцлер подчеркнула сохраняющуюся важность урегулирования в духе "двух государств", которое должно быть согласовано обеими сторонами, что должно оставаться целью международных усилий", - говорится в заявлении пресс-службы правительства Германии.

Меркель также заявила о готовности "тесно и доверительно сотрудничать" с новым израильским правительством, говорится в заявлении.

Ранее Центризбирком Израиля сообщил, что партия "Ликуд" во главе с Нетаньяху вышла в лидеры по числу депутатов в новом составе Кнессета после подведения окончательных итогов парламентских выборов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Израильские ученые первыми в мире напечатали живое сердце на 3D-принтере
В мире 16:29
В Германии экс-главе Volkswagen предъявили обвинения из-за "дизельгейта"
В мире 16:04
В Москве в преддверии визита Эмомали Рахмона проходит форум молодежи Таджикистана и России
Центральная Азия 15:11
Производство строительных материалов в Азербайджане может вырасти
Бизнес 13:55
Президент Израиля начал консультации о кандидатуре премьера
В мире 10:53
S&P подтвердило рейтинг Германии на уровне "ААА" со стабильным прогнозом
Финансы 10:29
Лента новостей
Учреждена пенсия Президента Азербайджана для лиц, ухаживающих за инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья
Политика 18:02
В Азербайджане среди школьников пройдет Олимпиада LEGO Robotics
ИКТ 18:00
В Азербайджане прекращена деятельность компании по производству соков
Бизнес 17:58
В США четырехлетний мальчик убил шестилетнюю сестру
В мире 17:57
В Азербайджане продолжается приватизация госимущества (ФОТО)
Бизнес 17:51
Goldman Sachs повышает акции казахстанского KAZ Minerals до рейтинга “покупать”
Финансы 17:48
Президент Ильхам Алиев повысил пенсию участникам Великой Отечественной войны
Политика 17:46
Назван простой способ улучшить работу сердца
В мире 17:42
В Баку прошел Мультидисциплинарный научный форум (ФОТО)
Социум 17:37