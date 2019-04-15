Меркель напомнила Нетаньяху об урегулировании в духе "двух государств"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила премьер-министру Израиля Беньямину Неханьяху о важности решения палестино-израильского конфликта в духе концепции "двух государств", телефонный разговор между лидерами состоялся в понедельник, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Канцлер поздравила премьер-министра с успехом его партии на выборах в Кнессет 9 апреля... В связи с ближневосточным мирным процессом, канцлер подчеркнула сохраняющуюся важность урегулирования в духе "двух государств", которое должно быть согласовано обеими сторонами, что должно оставаться целью международных усилий", - говорится в заявлении пресс-службы правительства Германии.

Меркель также заявила о готовности "тесно и доверительно сотрудничать" с новым израильским правительством, говорится в заявлении.

Ранее Центризбирком Израиля сообщил, что партия "Ликуд" во главе с Нетаньяху вышла в лидеры по числу депутатов в новом составе Кнессета после подведения окончательных итогов парламентских выборов.

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