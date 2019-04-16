Юнкер заявил, что ЕС не намерен форсировать Brexit

16 апреля 2019 11:49 (UTC+04:00)

Евросоюз на намерен форсировать выход Великобритании из ЕС (Brexit) и будет ждать решения Лондона, готовясь при этом к возможности неорганизованного выхода. Об этом заявил во вторник глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на последней перед выборами сессии Европарламента текущего созыва, которая проходит в Страсбурге, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Я хочу подчеркнуть, что Евросоюз не намерен указывать Великобритании на дверь. Евросоюз не будет форсировать Brexit и готов ждать. Решение должно исходить от Лондона, чем скорее он примет его, тем лучше", - заявил Юнкер.

"Мы готовы к Brexit без соглашения, мы приняли все необходимые меры. Но мы совершенно ничего от этого не выиграем", - заявил глава Еврокомиссии.

На сессии ЕП Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск проинформировали евродепутатов о результатах саммита ЕС 10 апреля, на котором европейские лидеры приняли решение о возможности отсрочки Brexit до 31 октября с условием проведения в Великобритании выборов в Европейский парламент 23-26 мая.

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