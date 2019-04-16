Польша не будет вводить запрет на использование оборудования Huawei для сетей 5G

Польша, скорее всего, не станет отказываться от использования оборудования китайской компании Huawei при внедрении систем мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Польша не в состоянии профинансировать замену оборудования Huawei [телекоммуникационными] операторами", - подчеркнул Оконьский. По его словам, в настоящее время Варшава рассматривает вопрос о повышении стандартов безопасности и ужесточении условий для развития мобильных сетей пятого поколения (5G). Ожидается, что окончательное решение будет принято в ближайшие недели.

Как отмечает агентство, телекоммуникационная инфраструктура Польши в значительной степени зависит от оборудования Huawei. Отчасти это связано с тем, что китайская компания предлагает более низкие цены, чем конкуренты.

Huawei оказалась под угрозой экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира.

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