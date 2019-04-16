Польша не будет вводить запрет на использование оборудования Huawei для сетей 5G

16 апреля 2019 15:43 (UTC+04:00)

Польша, скорее всего, не станет отказываться от использования оборудования китайской компании Huawei при внедрении систем мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Польша не в состоянии профинансировать замену оборудования Huawei [телекоммуникационными] операторами", - подчеркнул Оконьский. По его словам, в настоящее время Варшава рассматривает вопрос о повышении стандартов безопасности и ужесточении условий для развития мобильных сетей пятого поколения (5G). Ожидается, что окончательное решение будет принято в ближайшие недели.

Как отмечает агентство, телекоммуникационная инфраструктура Польши в значительной степени зависит от оборудования Huawei. Отчасти это связано с тем, что китайская компания предлагает более низкие цены, чем конкуренты.

Huawei оказалась под угрозой экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира.

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