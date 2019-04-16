В Израиле школьники нашли византийскую золотую монету возрастом 1600 лет

16 апреля 2019 16:58 (UTC+04:00)

Редкую золотую монету, отчеканенную в Константинополе 1600 лет назад, нашли школьники на севере Израиля и передали в Управление древностей, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Четверо старшеклассников из кибуца Ифат во время тренировки по спортивному ориентированию в Изреельской долине обнаружили на земле древнюю золотую монету. О находке они сообщили своему учителю, который связался с Управлением древностей", - уточняется в сообщении.

Израильским специалистам удалось быстро идентифицировать монету и с высокой точностью установить дату ее чеканки – золотые монеты такого образца выпускались в обращение с 420 по 423 годы нашей эры, соответственно, возраст монеты – около 1600 лет. Находка оказалась не только древней, но и редкой, на территории Израиля такая монета обнаружена впервые.

"Поскольку монеты были очень ценными, люди старались не терять их. Мы очень благодарны ученикам и их наставнику, передавшим археологам историческую находку, за проявленную гражданскую позицию", - приводятся в сообщении слова руководителя отдел по борьбе с хищением древностей Нира Дистельфельда, вручившего старшеклассникам почетные грамоты управления.

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