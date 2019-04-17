Гендиректор SpaceIL рассказал о причинах крушения аппарата "Берешит"

17 апреля 2019 11:58 (UTC+04:00)

Генеральный директор компании SpaceIL Идо Антеби в среду, 17 апреля, провел брифинг, на котором рассказал журналистам о предварительных результатах изучения причин неудачной посадки аппарата "Берешит" на поверхность Луны, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il

Судя по его докладу, причиной крушения "Берешит" был отказ основного двигателя на этапе маневрирования перед посадкой. Антеби заявил, что было предпринято "пять-шесть" безуспешных попыток перезапустить двигатель.

Антеби также отметил, что в ходе миссии, длившейся более полутора месяцев, несколько раз центр управления терял связь с "Берешит", но эти сбои не были серьезными. Однако команда, которую получил аппарат перед посадкой, привела к ряду событий, имевших критические последствия, так как отключился основной двигатель.

Гендиректор SpaceIL подчеркнул, что расследование продолжается, технические детали причин отключения основного двигателя аппарата уточняются. По его словам, пока не проанализирован весь процесс, изучена только последовательность событий.

13 апреля глава некоммерческой организации SpaceIL Моррис Кан объявил, что намерен приступить к осуществлению проекта "Берешит-2". "Мы это начали, мы должны это завершить. Мы должны достичь Луны", – сказал Кан. "Все общество должно спонсировать этот проект, мы ничего не построим, опираясь лишь на правительство", – подчеркнул он. Представители IAI ("Израильская авиапромышленность") также заявили, что концерн готов вновь стать частью масштабного проекта.

Лунный аппарат "Берешит", созданный при участии компаний компании SpaceIL и IAI, был запущен с мыса Канаверал (США) 22 февраля. 4 апреля "Берешит" был выведен на орбиту Луны, таким образом Израиль вошел в короткий список держав, добившихся такого же успеха. При посадке на лунную поверхность 11 апреля произошел сбой основного двигателя и была потеряна связь с аппаратом, в итоге "Берешит" разбился, не завершив в полной мере запланированную миссию.

По плану "Берешит" должен был в автономном режиме опуститься на поверхность Луны и переслать на Землю кадры лунной поверхности. Помимо фото- и видеосъемок на поверхности Луны, проект "Берешит" предусматривал научную миссию, которая должна была состоять в измерении очень слабых магнитных полей с помощью специального прибора (данное исследование планировалось провести под руководством профессора Одеда Аронсона из Института Вейцмана, в сотрудничестве с американскими UCLA и NASA).

Разработка первого израильского лунного аппарата началась несколько лет назад некоммерческой организацией SpaceIl в рамках международного конкурса Google Lunar X PRIZE. В 2017 году проект вышел в финал конкурса. Чтобы получить первый приз в размере 20 миллионов долларов, недостаточно первыми осуществить посадку лунохода на спутник: по изначальному плану, аппарат должен был преодолеть по поверхности Луны не менее 500 метров, передав на Землю фотографии и видео в высоком разрешении. Команда, пришедшая к "финишу" второй, получит приз в размере 5 млн долларов.

Однако завершить разработку до конца года не удалось, и Google объявил об отмене конкурса. Несмотря на это, в SpaceIl решили продолжить работу, находившуюся в финальной стадии. Руководству проекта удалось заручиться поддержкой министерства науки и государственной оборонной корпорации "Авиационная промышленность" (IAI). Общий бюджет проекта составил 95 миллионов долларов.

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