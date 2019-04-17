Архитектор назвал стоимость восстановления собора Парижской Богоматери

17 апреля 2019 12:22 (UTC+04:00)

Известный французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт оценил стоимость восстановления сгоревшего собора Парижской Богоматери примерно в миллиард евро, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

По словам Вильмотта, существует определённая расценка восстановления свода, реконструкции шпиля и ремонта внутреннего оформления собора.

"Да, приблизительно так", - ответил Вильмотт на вопрос ведущего радиостанции France Inter о стоимости восстановления в миллиард евро.

Вместе с тем архитектор отметил, что, если все обещанные пожертвования действительно поступят в фонд восстановления собора, то они могут покрыть стоимость реконструкции.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, также как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами.

Прокуратура открыла расследование в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. Как заявил прокурор республики, пожар в соборе не был преднамеренным, приоритетная версия - случайный характер возгорания. Свою помощь в восстановлении собора и сборе средств на его реставрацию предложили международные организации и крупные компании.

Во вторник Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что власти города выделили 50 миллионов евро и хотят организовать международную конференцию с участием меценатов со всего мира, чтобы собрать средства, необходимые для восстановления собора.

Самые крупные пожертвования - по 200 миллионов евро - готовы сделать семья основателей косметической компании L`Oreal Беттанкур и семья Арно, владеющая группой производителя люксовых товаров LVMH. Сто миллионов евро выделит французский бизнесмен Франсуа-Анри Пино. Такую же сумму готова выделить и французская нефтегазовая корпорация Total.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации заявил о намерении провести реконструкцию собора за пять лет.

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