Испания пересмотрит планы сохранения памятников культурного наследия

Министерство культуры Испании пересмотрит планы сохранения культурного наследия после пожара в соборе Парижской Богоматери, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Случившееся является предупреждением для нас всех, и поэтому министерство культуры проведет чрезвычайное заседание совета по историческому наследию для того, чтобы изучить наши планы по сохранению культурных ценностей", - сообщила на пресс-конференции в Мадриде официальный представитель правительства, министр образования Исабель Селаа. Заседание состоится 26 апреля.

Она добавила, что "в принципе, нет причин для беспокойства" по поводу сохранения культурных ценностей в Испании, но добавила, что "стопроцентной безопасности не существует", поэтому необходимо "изучить нормы безопасности".

Она также вновь заверила, что Испания готова оказать Франции помощь в реставрационных работах в случае необходимости.

Накануне министр культуры Хосе Гирао сообщил, что власти Испании намерены проверить систему безопасности памятников архитектуры в стране, в том числе готических соборов.

В Испании несколько лет назад был принят Национальный план на случай чрезвычайных ситуаций и управления рисками культурного наследия, который координируют государственные учреждения, службы гражданской защиты, пожарные и службы общественной безопасности.

Кроме того, в стране с 1989 года существует Национальный план соборов, который предусматривает общую стратегию сохранения и реставрации соборов в стране.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, также как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами.

Прокуратура открыла расследование в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. Как заявил прокурор республики, пожар в соборе не был преднамеренным, приоритетная версия - случайный характер возгорания.

Свою помощь в восстановлении собора и сборе средств на его реставрацию предложили международные организации и крупные компании.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации заявил о намерении провести реконструкцию собора за пять лет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.