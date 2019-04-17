Трамп заявил, что ФБР 11 раз платило автору "компромата" на него

17 апреля 2019 17:14 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР 11 раз платило автору материалов, послуживших основой для "компромата" на него, Кристоферу Стилу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее неправительственная организация Judicial Watch подала иск против минюста США из-за записей общения и выплат между ФБР и Кристофером Стилом.

"Вау! ФБР 11 раз заплатило скомпрометировавшему себя автору лживого досье, трампоненавистнику Кристоферу Стилу. Охота на ведьм была настоящим обманом, направленным против вашего президента и американцев. Это организовали продажные полицейские, жуликоватая Хиллари (Клинтон) и национальный комитет Демократической партии", - написал Трамп в Twitter.

Сторонники Демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости.

В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed.

Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил журналистам, что сообщения досье о связях Трампа с Россией и об имеющейся у Москвы компрометирующей информации относительно Трампа — "абсолютная чушь".

СМИ сообщали, что экс-сотрудник британских разведывательных служб Кристофер Стил, составивший "досье" на Трампа, признался, что основой для "досье" стали непроверенные факты от "случайных" пользователей интернета. Также Стил признавал в сентябре 2016 года, что он крайне не хочет, чтобы Трамп был избран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Еврокомиссия: решение об ответных мерах против США должна принять ВТО
В мире 16:59
Трамп заявил, что строительство стены на границе с Мексикой уже ведется
В мире 16:41
ЕС выступает против новых санкций США в отношении Кубы и готов защищать свои компании
В мире 14:52
ЕС опубликовал список товаров из США, которые могут обложить пошлинами
В мире 14:38
Ученые раскрыли секрет необыкновенной остроты клыков гадюки
В мире 12:41
США сделали Турции новое предложение по ЗРК Patriot
В мире 12:30
Лента новостей
Kapital Bank увеличил объемы общего капитала на 67%
Финансы 17:57
Представлена программа Х Международного фестиваля Мстислава Ростроповича в Баку
Культура 17:55
Бакинцы встретятся с настоящими динозаврами
Культура 17:54
Определено место проведения следующего заседания рабочей группы по вопросам Каспия
Политика 17:47
ЦИК Турции официально объявил итоги муниципальных выборов в Стамбуле
Турция 17:40
Спрос на облигации минфина Азербайджана втрое превысил предложение
Финансы 17:37
Aston Martin представила новый автомобиль Бонда
В мире 17:35
Германия выделит грантовую помощь для строительства больниц в Кыргызстане
Центральная Азия 17:34
Нужно ли разрешение родителей для приема на работу несовершеннолетних в Азербайджане? (ФОТО)
Общество 17:30