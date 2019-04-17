Трамп заявил, что ФБР 11 раз платило автору "компромата" на него

Президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР 11 раз платило автору материалов, послуживших основой для "компромата" на него, Кристоферу Стилу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее неправительственная организация Judicial Watch подала иск против минюста США из-за записей общения и выплат между ФБР и Кристофером Стилом.

"Вау! ФБР 11 раз заплатило скомпрометировавшему себя автору лживого досье, трампоненавистнику Кристоферу Стилу. Охота на ведьм была настоящим обманом, направленным против вашего президента и американцев. Это организовали продажные полицейские, жуликоватая Хиллари (Клинтон) и национальный комитет Демократической партии", - написал Трамп в Twitter.

Сторонники Демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости.



В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed.

Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил журналистам, что сообщения досье о связях Трампа с Россией и об имеющейся у Москвы компрометирующей информации относительно Трампа — "абсолютная чушь".

СМИ сообщали, что экс-сотрудник британских разведывательных служб Кристофер Стил, составивший "досье" на Трампа, признался, что основой для "досье" стали непроверенные факты от "случайных" пользователей интернета. Также Стил признавал в сентябре 2016 года, что он крайне не хочет, чтобы Трамп был избран.

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