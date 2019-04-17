Две страны Западной Европы проверят исходный код ПО Kaspersky Lab

"Лаборатория Касперского" получила запросы от госструктур Швейцарии и еще одной западноевропейской страны на проверку исходного кода своих продуктов, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"В июле приедет (в центр прозрачности в Цюрихе - ред.) регулятор из Западной Европы. Более того, мы получили еще один запрос. Это одна из госструктур, отвечающих за кибербезопасность в Швейцарии", - сказал Шингарев, уточнив, что, скорее всего, власти Швейцарии проверят код летом.

В ноябре 2018 года компания открыла в Цюрихе первый центр прозрачности, а также начала в Швейцарии обработку вредоносных и подозрительных данных от европейских пользователей. Данные мероприятия реализуются в рамках глобальной инициативы "Лаборатории Касперского" по информационной открытости, анонсированной в октябре 2017 года после запрета США на использование ПО в госорганах страны.

В апреле компания сообщила об открытии второго центра прозрачности в Мадриде. Также планируется запустить подобные центры в Юго-Восточной Азии и Канаде.

"Центры прозрачности уже приносят нам реальную пользу. Мы это слышим от многих крупных чиновников и политиков, они говорят, что им важна возможность исследовать исходный код наших решений.

Они часто добавляют, что и так знают, что у нас все хорошо, и ничего незадокументированного в коде нет, но при этом для них важна сама возможность проверки кода, даже ретроспективно", - поделился топ-менеджер "Лаборатории Касперского".

Директор по развитию бизнеса компании Александр Моисеев в беседе с РИА Новости отметил, что открытие центра прозрачности, действительно, помогло с "клиентами, которых не могли не нервировать слухи вокруг компании".

По его словам, один из крупных банков Италии сделал крупную закупку ПО "Лаборатории Касперского" на следующей неделе после открытия центра в Швейцарии.

Как рассказал Шингарев, первого апреля центр в Цюрихе посетили первые гости - делегация из разных стран Восточной Европы, включая регуляторов, политиков и представителей крупных компаний. "Они задавали, в основном, довольно несложные нетехнические вопросы, спрашивали, как устроена компания, что такое центр прозрачности, как он работает и так далее", - уточнил он.

Основываясь на этом опыте общения компания открыла второй центр в Мадриде, который будет больше ориентирован на бизнес, чем центр в Цюрихе, отметил Шингарев.

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