Диего Коста обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Налоговые органы Испании выдвинули обвинение в уклонении от уплаты налогов в адрес футболиста мадридского "Атлетико" Диего Косты. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

По информации источника, Коста обвиняется в налоговом мошенничестве на общую сумму €1,1 млн. Отмечается, что деньги могли быть связаны с правами на имидж. По мнению налоговых органов Испании, в 2014 году Коста мог скрыть доход от спонсорской сделки с компанией Adidas, которая была заключена перед его переходом в английский "Челси".

11 апреля Коста получил дисквалификацию на восемь матчей из-за оскорбления в адрес судьи в игре 31-го тура национального первенства с "Барселоной" (0:2). Игрок пропустит остаток сезона, так как до конца чемпионата осталось шесть туров. Всего в текущем сезоне Коста провел в составе "Атлетико" 21 матч во всех турнирах, забив пять голов.

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